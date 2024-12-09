美國無菌針劑廠房維護停產 保瑞11月營收月減19.4%

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（中央社記者何秀玲台北9日電）保瑞藥業今天公告11月營收為新台幣16.83億元，年增49.39%，創歷年同期新高，但月減19.4%，保瑞表示，因所併入美國無菌針劑與充填廠（Baltimore廠），11月起進行為期2個多月的廠房設備維護暨升級計畫，期間全廠停產所致。

保瑞今年前11個月營收為172.7億元，年增30.4%。

保瑞表示，旗下益邦製藥廠11月營收表現相對亮眼，約有10組CDMO（委託開發暨製造服務）大廠客戶進行詢價，營運據點遍及歐洲、美國及印度，以美國客戶詢問度最高；若順利簽約，可望為保瑞挹注新的營收動能。

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此外，保瑞表示，配合保瑞集團整體營運規畫，益邦於11月25日董事會通過取得保瑞子公司保盛位於中壢的2個廠區。未來益邦將專注於CDMO業務，保盛則專注於特殊學名藥研發，藉由專業分工提升營運效率。

在全球市場銷售業務方面，保瑞表示，今年10月底併入的美國小兒神經罕見疾病用藥領導品牌已於11月起貢獻營收，持續累加產品組合及成長動能。整體而言，保瑞營運表現維持計畫中穩定成長。（編輯：林家嫻）1131209