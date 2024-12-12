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研調：全球電動車牽引逆變器裝機量 中國占比逾6成

2024/12/12 12:00
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）研調機構TrendForce調查指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器區域分化日益明顯，中國市場裝機量占全球總量61%，歐洲市場在萎縮壓力下積極改革，削減支出力圖提升電動車產業鏈的競爭力。

TrendForce日前透過新聞稿指出，今年第3季全球電動車牽引逆變器總裝機量687萬台，儘管季增7%，但成長幅度較2023年同期縮減，其中插電式混合動力車（PHEV）牽引逆變器的裝機量季增16%，增幅雖較上一季的35%低，仍是所有動力模式中最高。

觀察技術趨勢，TrendForce分析，第3季碳化矽（SiC）逆變器滲透率微幅季增1%，較去年同期下降2%，中國市場貢獻全球約65%的SiC逆變器裝機量。

TrendForce指出，儘管SiC逆變器核心零件的功率模組，仍由國際半導體廠商主導，但中國倡導的「國產替代」策略，正在推動本土廠商突破，未來可能挑戰國際企業的領導地位。

TrendForce表示，短期內中國市場的穩定需求，將繼續支撐牽引逆變器市場的成長。長期來看，歐洲汽車產業鏈若能實施改革，有助提振全球牽引逆變器與電動車市場的整體表現。（編輯：張均懋）1131212

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