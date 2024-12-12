其陽：2025年審慎樂觀 歐美成長動能較高

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（中央社記者吳家豪台北12日電）工業網安設備廠其陽今天召開法人說明會，營運長黃逢誼表示，第4季向來是其陽的傳統旺季，目前方向一致，對2025年看法審慎樂觀，以歐美地區成長動能較高。

黃逢誼指出，為因應美中貿易不確定性，其陽積極開拓美洲市場，今年美洲市場占總營收比重達44%，年增10個百分點，展現穩定成長力道。

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後可能提高關稅，黃逢誼說，其陽主要在台灣生產，未來布局會依照母集團佳世達的營運策略和方向，運用集團資源。

他表示，其陽專注於網通x86平台開發，鞏固現有客戶關係；在前瞻技術領域，積極研發高密度人工智慧（AI）伺服器，並將雙相浸沒式散熱技術應用於產品中，顯著提升效能。

由於核心業務與邊緣運算伺服器需求穩定成長、開拓美洲市場有成，其陽今年前3季合併營收新台幣15.8億元，年增13.5%，創歷史次高，每股盈餘0.66元，為近2年同期新高。

其陽核心業務聚焦網路安全平台，高階伺服器及邊緣運算伺服器的出貨量穩步提升，前3季營收比重達9%，年增4個百分點。（編輯：張良知）1131212