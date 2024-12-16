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吳誠文：促經濟護國安 推動5大信賴產業及前瞻科技

2024/12/16 10:01
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（中央社記者張璦台北16日電）全國科學技術會議今天登場，行政院政委吳誠文表示，這次會議與過去歷次最大不同，在於融入前瞻、均衡、共融等特色，在AI快速發展之際，台灣將布局5大信賴產業及前瞻科技，建立韌性供應鏈，促進經濟發展、維護國家安全，增進台灣科技在全球的戰略地位。

行政院為強化國家政策規劃與資源整合運用，每4年召開1次「全國科學技術會議」，匯集產學研各界建言，聽取社會需求，凝聚對未來4年國家科技發展計畫的共識。今年會議於今天登場，總統賴清德、多位部會首長，以及台積電董事長暨總裁魏哲家等產官學研人士與會。

行政院政委、國科會主委吳誠文致詞時表示，全國科學技術會議自民國67年至今，已超過45年歷史，這次會議邀請產官學研各界專家、產業公協會、公民團體代表，展開一系列會議討論。

吳誠文強調，國科會將參酌國際情勢、科技趨勢、政經環境變遷及社會需求，對於會議各項內容，進行縝密檢視及滾動修正，確保政策妥適性，確實回應社會期待。

吳誠文指出，這次會議與過去歷次會議最大不同之處，即是以賴總統「韌性台灣、均衡台灣、健康台灣」的國政願景為目標，融入前瞻、均衡、共融等特色，討論未來國家科技藍圖與中長期發展方針。

吳誠文說，為展現科技政策的前瞻特色，在面臨AI（人工智慧）與半導體等重點科技快速發展之際，台灣布局5大信賴產業及前瞻科技，與國際友好合作夥伴建立韌性供應鏈，這是重中之重，不僅可以促進經濟發展、維護國家安全，也可以增進台灣科技在全球的戰略地位。

吳誠文進一步指出，為促進產業均衡發展，政府將利用台灣在半導體及科技硬體製造的優勢，以新方法推動各行各業數位轉型與智慧化，串聯科技產業協助導入AI，形成完整自主供應鏈體系，達到均衡區域、均衡產業的發展目標。

同時，吳誠文表示，為利用AI發展出適合各行業的創新應用，將整合不同產業，包含科技業、製造業、服務業，培育跨域人才，並善用AI系統彌補人力不足，並增進社會福祉，突顯科技發展的共榮特色。

吳誠文指出，期望透過與會者的協助，共同規劃台灣未來的科技發展策略、形成共識，在強敵環繞的環境中，透過科技突圍攀上世界之巔。（編輯：林家嫻）1131216

吳誠文
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