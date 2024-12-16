文曄收購新加坡子公司2成股權 提前全資掌控

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（中央社記者吳家豪台北16日電）IC通路商文曄科技今天宣布，為加速整合新加坡子公司WT Semiconductor，擬以約3008萬美元（約新台幣9.76億元），提前收購世健科技創辦人與執行長潘勇升持有的WT Semiconductor 20%股權，交易完成後文曄將持有WT Semiconductor全部股權。

文曄發布新聞稿說明，2022年4月13日透過新加坡子公司WT Semiconductor收購世健科技（Excelpoint Technology Ltd.），與世健科技創辦人與執行長潘勇升（Albert Phuay）及WT Semiconductor簽署股東協議書，由潘勇升將該交易取得的部分現金投資取得WT Semiconductor 20%股權，文曄持有WT Semiconductor 80%股權。

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文曄表示，原定於2024年會計年度結束後，雙方將依股東協議書所規定的條件及買權和賣權行使方式，由文曄向潘勇升收購WT Semiconductor 20%股權。

為加速WT Semiconductor與文曄完成整合，進一步提升營運效率，股東協議書的簽約方修訂股東協議書，將行使賣權或買權的時間提前，文曄擬向潘勇升行使買權，以約3008萬美元，購入潘勇升持有的WT Semiconductor 20%股權，此交易完成後，文曄將持有WT Semiconductor全部股權。（編輯：楊蘭軒）1131216