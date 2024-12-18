聯卡中心：緊急通報平台優化 將投入打擊信用卡詐騙

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（中央社記者羅元駿台北18日電）提升銀行聯防打詐，聯卡中心今天指出，優化的「緊急通報平台」將在年底登場，透過信用卡樣態分享、即時通報，讓銀行間能共同打擊信用卡詐騙。

聯卡中心今天發布新聞稿表示，為配合政府全方位打擊詐騙及因應各類支付卡相關詐騙交易發生，緊急通報平台將透過系統對接方式，提升各金融機構緊急通報效能及應用，預計年底前上線。

聯卡中心指出，今年7月將簽帳卡發卡機構納入緊急案件通報機制的通報單位，並將現行人工處理通報案件改為系統自動轉發，減省通報時間。

聯卡中心說明，優化緊急通報平台的意義是讓各銀行通報信用卡刷卡樣態，透過縮短通報作業時效、共同打詐。

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從擔任詐欺通報窗口以來，聯卡中心指出，透過緊急案件通報機制，加速同業間情資流通，並多次協助檢警調破獲信用卡盜刷、側錄以及特約商店刷卡調現等金融犯罪案，有效遏阻信用卡機構及持卡人可能的損害擴大。

另外，聯卡中心也統計，各金融機構通報案件數從民國113年起直線攀升，通報類型則以釣魚簡訊竊取信用卡資訊等詐騙相關案件最多。聯卡中心表示，其他通報類型則以國外地區卡片遺失遭盜刷或脅迫刷卡等類型較為常見，與疫情解封後民眾出國旅遊大幅增加趨勢一致。（編輯：楊凱翔）1131218