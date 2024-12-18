資安新兵創泓預計2025年1月上櫃 布局無人機AI等領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）興櫃資安整合服務商創泓科技預計明年1月掛牌上櫃，董事長黃健寧今天說，明年資安市場將持續成長，創泓已布局無人機、人工智慧（AI）及低軌衛星領域，將挹注成長動能；法人預估創泓明年營收將年增兩位數。

創泓成立於2010年，資本額約新台幣1.86億元，主要業務為網路資安軟硬體代理銷售，並提供加值型服務及資安人力技術服務。

黃健寧今天出席上櫃前媒體交流會表示，創泓提供的資安解決方案涵蓋硬體、軟體及專業服務，在硬體面提供防火牆、網路交換器等設備，在軟體面專注於端點安全、雲端安全等領域，並提供資安檢測、顧問服務與教育培訓等服務。

黃健寧進一步指出，創泓具備從資安產品銷售、安裝到整合服務的能力，提供7x24小時全年無休的資安監控，客戶群涵蓋政府機構、金融機構、高科技產業與製造業等，代表案例包括國際級晶圓代工大廠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃健寧認為，隨著雲端運算、物聯網與5G技術快速發展，資安風險日益複雜化，全球企業對於資訊安全的重視，達到前所未有的高度，同步推升資安解決方案的需求激增。

法人分析，創泓今年前11月營收約新台幣10.3億元，年增2.7%，相較去年同期僅小幅成長，主因台灣AI硬體支出金額龐大，排擠對資安軟體的支出；但資安相關支出僅為遞延而非消失，需求已開始回升，預期2025年將迎來反彈。（編輯：楊蘭軒）1131218