富時指數調整生效 台股下跌422點失守半年線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北20日電）富時指數調整台股權重今天盤後生效，元大台灣50等ETF也啟動換股，台股最後一盤成交金額超過1000億元，摜壓指數約188點；終場收在22510.25點，跌破半年線22627點，下跌422點，成交值新台幣4675.49億元。台股本週下跌510.23點。

電子類股指數今天下挫2.14%，其中，市值最大的台積電下跌35元，收在1035元，影響大盤約282點，市值跌破27兆元，滑落至26.84兆元。聯發科、台達電和日月光投控等權值股也紛紛收跌。

傳產股普遍走跌，台塑、南亞和台化同步下挫破底，塑膠類股指數下跌4.34%；食品、紡織、機電、電纜、玻璃、造紙、橡膠、營建和觀光類股指數，下跌逾1%。

陽明新納入元大台灣50成分股，今天股價收在79.7元，上漲1.92%，帶動長榮和萬海收漲，航運類股指數上漲0.34%，相對抗跌。

新光投信董事長劉坤錫表示，目前類股輪動快速，盤面強勢族群上漲並無延續性，大盤推升力道疲弱，指數可能維持盤整走勢。（編輯：張良知）1131220