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陽明拍板船舶布建計畫 新闢印度歐洲航線

2024/12/20 16:07
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（中央社記者江明晏台北20日電）陽明海運董事會今天拍板新世代船舶布建計畫，將取得最多13艘8000TEU（20呎櫃）至1萬5000 TEU級全貨櫃船；同時，陽明看好印度強勁的經濟表現，將新闢印度－歐洲航線。

陽明海運今天召開第400次董事會，針對現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議展開新世代船舶布建計畫，以取得至多13艘8000 TEU（20呎櫃）至1萬5000 TEU級全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業。

陽明海運表示，持續優化航線布局、提升船隊競爭力，因應中長期業務穩健發展需要，陸續展開新世代節能船舶布建規畫，將汰換現行營運中船齡超過20年的5500 TEU至6500 TEU級距貨櫃船，強化核心航線營運優勢。

為呼應氣候變遷行動，陽明表示，新船布建將有助於陽明海運未來自主配合法規與技術條件，執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展，以及取得市場潔淨能源。

此外，陽明表示，積極開發新市場，看好印度強勁的經濟表現，且為全球快速成長的大型經濟體之一，陽明海運將新闢印度－歐洲航線（ISE），提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，深耕印巴次大陸往返歐洲市場。

陽明說明，ISE航線將於2025年2月5日啟航，航線將繞行好望角。（編輯：楊凱翔）1131220

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