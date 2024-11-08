運價修正 貨櫃三雄10月營收皆月減

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（中央社記者吳家豪台北8日電）貨櫃三雄今天公布10月營收，受市場需求放緩及運價修正影響，皆較9月下滑，長榮月減6.96%，陽明衰退12.15%，萬海減少8.01%。

長榮海運10月合併營收415.26億元，月減6.96%，年增77.73%；今年前10月累計合併營收3892.82億元，年增68.97%。

長榮表示，10月上旬運價走勢，主要受到中國大陸地區假期及美東罷工影響，隨著節日後貨量回升，運價也逐步回穩。後市價量走勢，預估將受到各區域的貨載需求、地緣政治及美國選後貿易版圖可能的變化等因素相互影響。

陽明海運10月營收189.93億元，月減12.15%，主要受市場需求放緩及運價修正影響，但年增68.06%；今年前10月累計營收1882.22億元，年增57.9%。

陽明指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新經濟展望，受惠於通膨降溫，預期2025年全球經濟將穩定成長達3.2%，亞太新興市場仍然表現強勁。然而地緣政治緊張局勢、貿易壁壘及產業政策的改變，可能為全球經濟成長帶來下行風險。此外，美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，也將對全球貿易造成衝擊。

萬海航運10月合併營收137.79億元，月減8.01%，年增68.64%；今年前10月累計營收1340.52億元，年增61.03%。

萬海表示，受市場運價修正影響，10月營收較9月減少。第4季市場船舶運力持續受中東地緣政治緊張及美國大選後的不確定性等因素影響，萬海將持續檢視航線配置並彈性調整，以回應客戶需求。（編輯：楊蘭軒）1131108