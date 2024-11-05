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運價反彈市況轉熱 貨櫃三雄勁揚

2024/11/5 12:13
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（中央社記者江明晏台北5日電）貨櫃、散裝航運運價反彈，市況轉熱，貨櫃三雄今天股價勁揚，散裝族群多數維持紅盤；長榮、陽明表示，明年長約價會比今年成長，萬海看好明年經濟比今年好，經濟活絡貨量就成長；裕民則說，運價已來到相對低檔，冬天旺季可期。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）近期反轉連8黑走勢之後，運價回升，已經連2週上漲。波羅的海海岬型指數（BCI）迎來谷底反彈，本週上揚逾3.5%，自今年低點成長約7%。

貨櫃三雄今天股價勁揚，萬海漲逾5%，至94.9元，長榮漲近3%，至216.5元，陽明漲近4%，至70.7元，一掃昨日陰霾。散裝族群也揚帆，新興、裕民、中航、正德等維持紅盤。

展望明年，長榮表示，2025年長約價一定比2024年好，美國線長約比重一直相當穩定；針對歐盟明年增加碳費，希望商業機制下，可向客戶反映成本，至於漲價能不能漲足，要看市場接受度。

陽明表示，目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年簽約價格可能會更高，明年新船供給和貨量成長的供需雖然不平衡，呈現「供過於求」的狀態，但未來可能有不確定因素，如紅海危機而改變。

萬海認為，由於航線還是要繞行好望角，雖然有新船但舊船也淘汰，要看大環境，經濟活絡貨量就增加，「明年看起來經濟會比今年好」，大家都在關注關稅，將牽動貨量。

針對散裝航運景氣，海岬型船舶業者裕民認為，運價已至相對低檔，隨冬天旺季到來，基本原物料需求增加，加上中國振興經濟政策刺激內需，對原物料長期需求將持續增加。

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散裝業者表示，以航運產業來說，近期美國大選結果最值得關注，市場推測，若川普當選關稅提升，將牽動世界貿易與航運產業走勢，關稅若增加會影響中國大陸，中國是最大貨源國家，影響不容小覷，基於關稅可能會增加的避險心理，市場現在確實有出現提前出貨的現象。

航運業者認為，「市場上確實有這種說法」，但坦言其實很難判斷是不是提前出貨。（編輯：張均懋）1131105

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