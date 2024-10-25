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萬海擬斥資約500億元 採購8艘甲醇雙燃料船

2024/10/25 18:29
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（中央社記者江明晏台北25日電）萬海今天公告，將向兩家韓國造船廠買進8艘1萬6000 TEU甲醇雙燃料船全貨櫃輪，交易總額折合新台幣479.27億元至523.19億元，作為集團長期發展與整體營運布局。

貨櫃航運業者萬海今天公告，基於集團長期發展與整體營運考量，董事會通過向現代三湖（HD HYUNDAI SAMHO）採購近1萬6000 TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料預備全貨櫃輪4艘，交易總金額7.45億美元至8.16億美元。

另外，萬海也向三星重工（SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES）採購近1萬6000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪4艘，交易總金額7.5億美元至8.16億美元。

萬海合計將買進8艘甲醇雙燃料船全貨櫃輪，交易總額達14.95億美元至16.32億美元，折合新台幣479.27億元至523.19億元。

此外，因應業務需求，萬海董事會也通過授權取得一批貨櫃，交易金額及交易相對人待確認後另行公告。（編輯：張良知）1131025

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