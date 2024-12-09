運價修正影響 長榮、陽明11月營收月減

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（中央社記者江明晏台北9日電）受運價修正影響，陽明11月營收新台幣174.78億元，月減7.98%，年增60.07%，長榮海運11月合併營收360.93億元，月減13.08%，年增59%；考量加徵關稅與潛在美東碼頭罷工風險，市場上調第4季進口貨量預測。

受運價修正影響，陽明11月營收174.78億元，月減7.98%，年增60.07%，全年累計至今營收為2057億元，年增58.08%。

展望航運市場，陽明指出，據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6%，需求成長為2.5%。

貨量方面，根據美國零售聯合會（NRF）暨海事貿易諮詢公司Hackett Associates 11月報告預測，考量加徵關稅與潛在美東碼頭罷工風險，上調第4季進口貨量預測，2024年將達到2530萬TEUS（20呎櫃），較去年同期成長13.6%。

長榮海運今天公告11月合併營收360.93億元，受先前運價修正的影響，營收月減13.08%，但11月底國際運價已漸趨回升，營收年增59%，累計合併營收達4253.75億元，較去年同期增加1722.87億元，增幅68.07%。

台驊控股（2636）11月合併營收21.48億元，累計前11月營收達23.41億元，年增76.2%。

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台驊指出，海運事業部11月營收達12億元，年增82.92%，成長主因來自於中國農曆年前備貨需求、川普加徵關稅措施預期心理影響，再次強化貿易商提前備貨意願所致；同時由於ILA與USMX勞資雙方對於設備自動化議題尚未達成共識，美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，搭配航運聯盟於12月9日至1月12日共計取消721班定期航班，將有利於持穩遠東至北美淡季運價走勢。

台驊指出，11月分空運事業部營收達5.67億元，年增89.11%，主要受到歐美購物旺季需求帶動電商及高附加價值消費性電子產品物流需求持續升溫，推升運價與運量持續維持高檔，同時配合供應鏈重組效應，擴大東南亞空運承攬業務。（編輯：林克倫）1131209