顏益財辭任台驊董事長 張立秋接棒

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（中央社記者江明晏台北7日電）台驊控股宣布，董事長顏益財主動辭任董事長暨董事職務，並以創辦人身分繼續支持集團發展；台驊控股將由張立秋接任董事長，其具有金融背景，擅長財務規劃和市場分析。

疫情期間航運股漲勢凌厲，顏益財以一句「一張不賣、奇蹟自來」看多航運股，加上投資航運股處分利益豐，被市場股民譽為「最懂海的男人」。

台驊控股指出，顏益財自1984年創立台驊，並拓展海外市場、垂直整合併購優化事業體、推動上市計畫等，未來也會確保業務穩健發展，並加強競爭優勢；台驊控股也將在2024年12月26日召開股東臨時會全面改選董事。

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展望後續，台驊表示，海運進入產業淡季，聯盟航商持續進行市場運力調整，美國大選後將可能展開新一輪中美貿易關稅措施，加上明年1月美東港口勞工談判、農曆年提早等變數，貿易商將展開備貨，有望帶動運價指數止跌，農曆年前有機會帶出一波出貨潮。

台驊並指出，未來隨著供應鏈重組效應，集團將逐漸增加東南亞及中南美洲投資，加速海外布局。（編輯：楊蘭軒）1131107