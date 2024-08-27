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航運市場變數 台驊顏益財點名美東碼頭罷工風險

2024/8/27 19:11
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（中央社記者吳家豪台北27日電）海運市場價格震盪，貨攬業者台驊投控董事長顏益財今天分析，上海航交所運價指數（SCFI）綜合指數只要不跌破2000點，貨櫃輪航商獲利都「安啦」，後續航運市場的不穩定因素，要觀察美東碼頭罷工情勢，發生的可能性相當高。

顏益財今天與媒體交流時表示，SCFI綜合指數23日轉跌，主因為美西運價波動較劇烈，但指數震動較大，是受到17日美西運價報價有瑕疵、未能實際反映市場運價影響，因此上週跌幅拉大。SCFI運價指數只要不跌破2000點，航商的獲利都很好。

顏益財認為，對於航運運價影響最大的因素，還是美國國際碼頭工人協會（ILA）現行6年合約將於9月30日屆期，美國正舉行總統大選，選前的協調推估很難有好的結果，可能出現罷工。

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他說，美東碼頭工人不願意自動化，會讓談判很困難，反對自動化一直是影響美國碼頭裝卸貨時間變慢的主要原因，裝卸速度太慢，會讓船東負擔成本變高。

顏益財指出，以近期醞釀罷工的市場來看，加拿大透過主管機關申請仲裁、有效終止罷工。美國選舉年可以採取的措施相當有限，如果美東罷工2到3週，他評估可能需要2至3個月才能恢復正常。由於勞工政策對民主、共和兩黨選情都有顯著影響，後續雙邊因應策略也需要觀察，對市況可能有不同衝擊。（編輯：楊蘭軒）1130827

顏益財
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