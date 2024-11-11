陽明前3季賺近1.5個股本 萬海EPS逾12元

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（中央社記者江明晏台北11日電）受惠傳統旺季與運價成長，陽明第3季稅後淨利年增911%，萬海第3季每股賺6.57元；累計前3季，陽明賺近1.5個股本，萬海每股賺逾12元。萬海指出，第4季是春節前備貨旺季，陽明認為明年運力過剩壓力有望緩解。

陽明第3季受惠傳統旺季及需求成長，單季合併營收新台幣728.38億元，稅後淨利283.67億元，年增911%，每股盈餘（EPS）為8.12元，創今年單季新高。

累計前3季，陽明合併營收1692.29億元，稅後淨利516.34億元，年增750%，EPS為14.79元。

萬海航運指出，第3季受惠運價較去年同期顯著成長、公司船舶調度得宜，對獲利有所挹注，第3季歸屬母公司淨利184.31億元，每股盈餘6.57元。

累計前3季，萬海合併營收為1202.73億元，年增60.2%；歸屬母公司稅後淨利346.23億元，EPS為12.34元。

展望後續，陽明指出，第4季屬歐美航線市場傳統淡季，隨美東罷工結束，預期供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，而農曆年前出貨潮是否提早至本季末反映，尚待觀察。

萬海則說明，第4季是新曆年及農曆春節前備貨旺季，但受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，市場仍然充滿挑戰，將持續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。

針對2025年營運，陽明說明，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU（20呎櫃），預計在第4季尚有79萬TEU的新船運力待交付，而2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部分運力，運力過剩壓力有望緩解。

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在航線與船舶規劃方面，陽明指出，為強化經營韌性，持續優化東西向主力航線，並自2025年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可航線網絡，也將積極拓展利基市場與強化貨載結構。

萬海指出，於2024年前10個月已新交船舶共計12艘， 並處分4艘船舶，優化船舶運行效率，萬海先前已公告將建造船舶共24艘，新增運力近26萬TEU，並預期於2026年至2030年陸續交船，持續看好長期航運市場需求。（編輯：楊蘭軒）1131111