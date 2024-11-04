貨櫃三雄釋展望 春節拉貨潮可期、明年長約價成長

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（中央社記者江明晏台北4日電）貨櫃三雄展望後續營運，長榮指出，農曆年前拉貨估在第4季中旬，明年長約價格一定比今年好，也將因應歐盟碳費評估調漲；陽明預估，明年長約價格更高，春節前會有貨運高峰，11月貨量比預期好；萬海則說，「明年經濟會比今年好」。

中華民國輪船公會今天舉行會員大會，貨櫃航運高層分別在會後受訪，近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）反轉連8黑走勢，運價回升，已經連2週上漲。

長榮總經理吳光輝表示，目前貨櫃運價反彈，但能見度還是不高，不過運價比預期好，貨量也沒有想像少。針對農曆年前拉貨潮，他表示，農曆年前的拉貨預估在第4季中旬，屆時可觀察，現在近洋的貨量開始成長。

展望明年，吳光輝說，2025年長約價一定比2024年好，美國線長約比重一直相當穩定。

而明年需要觀察的因素，他點名環保問題，特別是歐洲規定船舶效率要提高，船公司壓力會放大；而針對歐盟增加碳費措施，船公司現今要購買碳排放憑證40%排放量的碳額度，2025年將增至70%。他坦言，成本會差很多，希望商業機制下，可向客戶反映成本，至於漲價能不能漲足，要看市場接受度。

歐洲運價在過去2週內反彈，陽明表示，長約還在看，每個公司簽約結構不同，目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年簽約價格可能會更高。

陽明指出，目前市場供需平穩，預計春節前會有貨運高峰，第4季度的貨量將增加，11月貨量也比預期好；明年新船供給和貨量成長的供需雖然不平衡，呈現「供過於求」的狀態，但未來可能有不確定因素，如紅海危機而改變。

面對歐洲碳費，陽明表示，環保問題可能導致舊船的拆解速度加快，但還是要看市場需求，一般而言，25年就是舊船使用年限。

萬海總經理謝福隆指出，目前運價維持合理價位，「貨載沒有旺到搶艙位」，新船無法馬上到位，紅海地緣政治因素持續，和去年相比現在成本變高，所以運費一定比去年高。

他表示，第4季貨量預估與第3季旺季持平，由於明年過年早，這個月起春節拉貨潮會陸續啟動，近洋線貨量也建立在遠洋線，若歐美終端需求旺，近洋也會旺，畢竟亞洲也是生產型國家，要看11月亞洲的越南、印尼、馬來西亞等需求能不能旺起來。

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展望明年運價，他說，由於航線還是要繞行好望角，雖然有新船但舊船也淘汰，要看大環境，經濟活絡貨量就增加，「明年看起來經濟會比今年好」，大家都在關注關稅，將牽動貨量。

萬海先前宣布，擬斥資約新台幣500億元，採購8艘甲醇雙燃料船，謝福隆說，買新船很大一部分是要汰舊換新，加入聯盟的計畫準備隨時在討論，目前沒有具體結果；至於是否會開歐洲線，他表示沒有被要求，希望把現有遠洋航線船舶汰舊換新，而中東航線、新航線也會考慮。（編輯：楊蘭軒）1131104