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法人：台股基本面不錯 外資休假先看年底作帳行情

2024/12/21 15:55
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（中央社記者潘智義台北21日電）美國聯準會（Fed）日前釋出明年放緩降息步調訊息，台股連兩天大跌。法人認為，台股基本面不錯，看好外資休假後，本土法人年底作帳行情。

台股20日收在22510.25點，下挫422點，摜破月線、季線和半年線支撐，外資賣超486.56億元；本週下跌510.23點或2.22%。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股20日重挫主因富時指數一次性調整，加上元大台灣50換成分股，台指期出現正價差達120幾點。因此，台股短線須先回補22900點缺口，才能進一步挑戰先前跳空缺口23400點、23700點。

陳奕光說明，台積電與台積電美國存託憑證（ADR）溢價差擴大至22%，有利台積電股價補漲，外資在耶誕假期前結帳之後，進入本土法人年底作帳期，加上美國消費性電子展（CES）機器人當道，以及特斯拉電動車需求，都可望促使輝達（NVIDIA）晶片供應加速，台廠概念股可望受惠。另外，若美國禁止TP-Link銷售，轉單效應也可帶給台廠利多。

資金動向方面，陳奕光指出，政府四大基金搭配本土法人資金形成與外資「土洋對作」局面，因本土資金買盤積極，有利台股表現，但櫃買指數今年第4次跌破年線，且5天未站回，則是不好的因素。不過，台股基本面好，指數回檔僅屬技術面問題，後續表現不悲觀。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，台股20日下跌主因外資在尾盤摜壓，大量賣出權值股台積電，把指數打低，外資在11月由買轉賣，這種偏空操作與美股表現息息相關，但手法並非外資專業機構所為；推論應屬類似ETF這類被動型基金大賣，而原因就是美股大跌，投資人恐慌所致。

同時，再加美國市場的衍生性金融商品到期結算日，也就是美股四巫日（Quadruple witching day），美股波動高，造成外資賣超台股。

朱成志指出，台積電、鴻海等科技大廠進入淡季，因10月出貨高峰已過，股市反映的不再是業績股，而是明年成長潛力股，人工智慧（AI）指標股美國上市公司輝達股價走低，從技術面來看在「做頭部」；因被動式基金拉回，讓先前湧入ETF的金流產生波動，都是股市產生震盪的原因。

美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言提高關稅，朱成志認為，除因此引發市場波動，造成美元強勢，資金流向美元；再加上美國聯準會（Fed）利率會議後釋出鷹派言論，明年降息步調可能趨緩，市場解讀明年3、6月可能各降息1碼，下半年不降息，加重利率期貨波動。

不過，朱成志強調，股市反映總體經濟，基本面其實並沒有疑慮。（編輯：林興盟）1131221

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