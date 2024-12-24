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台股漲15.7點

2024/12/24 13:45
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（中央社台北24日電）台北股市今天開高走低，收盤漲15.7點，為23120.24點，漲幅0.07%，成交金額新台幣3382.76億元。

加權指數開盤為23260.74點，盤中最高23326.25點，最低23120.24點；不含金融股指數20180.91點，漲7.42點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.28%、食品股漲0.49%、塑化股漲0.61%、紡織股漲0.02%、機電股跌0.03%、造紙股漲0.34%、營建股漲0.32%、金融股漲0.33%。

委買張數2021萬6250張，委賣張數1195萬2349張，成交張數650萬8723張。

收盤時上漲471家，下跌466家，持平118家。

成交量前5名個股為聯電、泰金寶-DR、昆盈、華南金、陽明。

漲幅前5名個股為台灣精銳、嘉晶、氣立、華晶科、海悅。

跌幅前5名個股為揚智、勝德、台端、富世達、京城銀。1131224

#揚智
#台股
#聯電
台股
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