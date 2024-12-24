吸引境外資金回流 金管會明年擬推3招鬆綁OSU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）為打造台灣成為亞資中心，金管會規劃明年對OSU推動3大鬆綁，包括擬鬆綁境外客戶線上開戶，不必再適用每日買賣合計等值新台幣100萬元限制。

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會採納金融行動創新法規調適平台產學界建議，研議2025年對國際證券業務分公司（OSU）推動開戶、交易及款項收付3大鬆綁。

首先，現行OSU開戶比照DSU（國內證券商）規定，若採線上開戶，每日買賣合計將受等值新台幣100萬元限制，若要額度不受限，須臨櫃開戶或寄送紙本申請文件，對境外客戶相對不便利。

金管會因此研議，在可確認客戶身分前提下，於明年上半年開放OSU線上開戶不再受額度限制，客戶不必再臨櫃或奔波寄送紙本文件。

其次，現行OSU對境外客戶辦理複委託交易下單驗證方式，不同於國際慣用作法，金管會研議放寬境外客戶除了下載安裝台網憑證外，可以帳號、密碼，或以帳號、密碼搭配OTP或透過第三方認證器作為驗證方式。

第3，現行境外客戶投資款項僅能存放於券商在國際金融業務分行（OBU）開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉的往來銀行，金管會研議擴大開放境外客戶款項亦可存放於與券商有業務往來的外國保管行，便利境外客戶匯款作業並節省匯費成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，OSU開戶、交易鬆綁僅牽涉券商內控，不涉及法規修正，預計明年上半年完成，至於款項收付鬆綁需釐清是否需洽央行意見，預計明年下半年完成。

目前OSU雖可承作經紀及自營業務，但因客戶開戶、下單相對不便，交易量主要來自自營業務，金管會希望明年推進OSU 3大鬆綁後，可壯大OSU經紀業務。根據金管會證期局統計，2023年OSU交易量達1596億美元，年增近13%。（編輯：楊凱翔）1131224