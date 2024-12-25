劉鏡清：若重調政府預算 要等到明年5月才能審新版本

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（中央社記者蘇思云台北25日電）立法院三讀通過財劃法修正案，中央將新增釋出逾新台幣3000億元財源給地方，是否影響中央部會業務推動成關注。國發會主委劉鏡清今天表示，財劃法修正案何時實施將是關鍵，如果要重調明年度預算，至少要花4、5個月編列，預估要等到明年5月才能審查調整後的預算版本，「不確定外界是否可以接受這個時點」。

財劃法修正三讀通過，中央114年度對地方財源挹注超過新台幣達1兆元，如今修法將再增加釋出3753億元。國發會今天舉行年終記者會，媒體關注財劃法修正後對國發會施政影響。

劉鏡清指出，財劃法修正後可能有2點問題，首先是實施時間，其次是有可能修正後，難達到平均的概念。

他進一步解釋，一般來說，預算是3月規劃、8月底出爐，明年度的預算多數已在立法院委員會審查完畢，換言之，可能在明年1月或農曆年後可以開始運用新年度預算，比較不會耽誤國家施政。如果要重調明年預算，可能需要4到5個月的時間，推估明年5月後才能審查新版本，不確定外界是否可以接受這個時點。

劉鏡清表示，第2，企業營業稅歸屬是看公司所在地，所以可能公司有許多工廠，但只有一個歸屬所在縣市。過去比較是中央蒐集後再分配，可以照顧營業稅比較少的地方，但未來可能讓商業行為比較集中的區域，更有資金做事情，較難達到均衡概念。

至於對國發會業務影響，劉鏡清表示，比較受影響的是離島基金跟地方創生的預算規模，離島基金是逐年編列，地方創生如果預算減少，需要另外跟地方協商。

劉鏡清指出，很多建設是中央跟地方攜手合作，中央核定計畫後，會有中央補助款，地方政府再接手實質規劃，各自負擔多少經費都有規範。但未來中央預算明顯吃緊，尚未完成的建設可能延長建設期，但細節需各部會再做說明。（編輯：潘羿菁）1131225