有價證券借貸銀行保證服務數位化 導入區塊鏈防竄改

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）呼應數位、永續雙軸轉型趨勢，證交所與財金公司今天簽約合作，推出「金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務」，將現行的證券商有價證券借貸銀行保證作業，從紙本改為數位化，並首次導入區塊鏈技術，可節省交通與時間成本，並提升安全保障，預計12月30日正式上線。

證交所董事長林修銘今天表示，此次與財金公司合作推出金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證數位化服務，比起過去的紙本作業，數位化更能降低偽造、竄改和遺失的風險。

他指出，這次導入的區塊鏈技術，最大核心優勢就是加密，好比電子的保險箱，其不可否認、不易竄改的特性，有助於提升資訊安全，將為有價證券借貸銀行保證業務提供更高層次的保障。而從紙本轉為數位化，全流程無紙化，也呼應綠色金融的目標。

林修銘強調，今天合作也是證交所首次跨足證券界與銀行業的創新嘗試，透過這項數位化服務拋磚引玉，期望深化未來證券、銀行產業之間更多跨業合作機會。

今天簽約儀式，由林修銘與財金公司董事長林國良代表簽約，包括金管會證期局副局長黃厚銘，以及證券商及銀行代表都到場見證。

證交所介紹，這幾年證券商與證金營業處所自辦借券餘額成長速度驚人，截至今年9月底，自辦借券餘額達新台幣4948.98億元，相比2016年2月開放證券商向客戶借入有價證券時的606.71億元，超過8倍，平均年成長率達3成，需要引進新科技增進作業效率。

現行借券銀行保證繳存及領回仍使用繁瑣的紙本作業，開立保證書時需由證券商自銀行取得正本後，親自派員赴證交所辦理，而該保證書到期時也須再次至證交所領回。

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據統計，近兩年銀行保證書的業務量不停成長，2022與2023年保證書開立數量分別逾300、350份，今年上半年更是超越250份，預估每年券商人員因繳存及領回保證書，需耗費近千趟的金錢與時間在交通來往上。

新的金融區塊鏈有價證券借貸銀行保證服務具有繳存、審核作業流程無紙化；資料傳輸即時正確加密保護於資安上具保障；提高開立數位銀行保證之銀行可承作額度上限等3大優勢，預計30日正式上線。（編輯：楊蘭軒）1131226