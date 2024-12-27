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調查：網友對電商月月造節刺激疲軟 集中雙11消費

2024/12/27 12:04
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（中央社記者蘇思云台北27日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布2024年電商購物節消費者調查，逾8成網友全年參與的電商購物節在3個以內，今年參與2個購物節的比例明顯居冠，反映網友對電商月月造節刺激呈現疲軟，加上雙11優惠力道大，民眾今年集中雙11消費更為明顯。

根據調查，網友最常消費的前5大電商購物節，依序為雙11（95%）、雙12（32%）、618購物節（24%）、38女王節（14%）、黑色星期五（13%），前3名自2022年起無變化。

資策會MIC指出，雙11比例較2023年成長10%、雙12與618分別衰退11%與衰退17%，雙11與雙12的差距持續擴大，從2023年差4成擴大至2024年6成。

資策會MIC產業分析師杜芸諮分析，消費者近3年對電商購物節的參與有更集中的趨勢，逾8成網友全年參與的電商購物節在3個內。

杜芸諮指出，觀測最大宗網友的參與數量，2022年3個占最多數，2023年2個與3個比例相近，2024年參與2個的比例已明顯居冠，反映出網友對月月造節呈現疲軟，加上更加熟知業者在雙11的優惠力道大於所有電商購物節，今年集中在雙11消費的傾向更為明顯。

資策會MIC調查顯示，2024年網友在電商購物節的前10名購買品項，依序為個人清潔、美妝保養用品、3C、居家生活用品、內外衣著、保健醫療、家電、零食飲料、飾品配件、票券。

成長幅度上，個人清潔成長4%、生活用品增加5%，保健醫療的排名與比例皆有顯著成長，不僅從第10名上升至第6名、比例更增加7%，在所有品項中增幅最高。

資策會MIC進一步調查網友在電商購物節的前5大常用平台，可發現綜合型電商平台（83%）居冠，其次依序為實體零售網購通路（31%）、第三方外送平台（16%）、品牌網購通路（15%）與直播電商平台（14%）。其中，直播電商平台的崛起，取代了社群或通訊平台成為第5名。

關注不同年齡層的第2常用平台，18到25歲為第三方外送平台、26到65歲為實體零售網購通路。比較各年齡層偏好，品牌網購通路在18到35歲的偏好比例最高，直播電商平台則最受26到35歲族群青睞。

根據資策會說明，調查時間為2024年11月中旬至12月上旬，採網路調查，有效樣本數1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負3個百分點。（編輯：潘羿菁）1131227

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