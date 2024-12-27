金管會：金融Fast-ID驗證機制 明年開放業者試辦

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（中央社記者羅元駿台北27日電）為加速數位金融服務發展，金管會今天指出，將於明年1月2日起受理金融機構諮詢及申請「金融Fast-ID驗證轉接中心」業務試辦，簡化消費者體驗數位金融時的身分驗證。

金管會今天發布新聞稿指出，為提升金融服務所需身分驗證的速度及客戶體驗，與金融行動身分識別聯盟（金融Fast-ID聯盟）推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，並預定從2025年1月2日起受理金融機構諮詢及申請業務試辦。

金管會表示，2021年規劃推動金融Fast-ID機制期間，聯盟成員考量市場需求、風險及所需資源等因素後，決定尊重市場機制採分散式架構推動，也就是由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務。

金管會指出，聯盟成員推動至今，已完成技術標準、安控作業指引及可辦理業務項目等，並已有逾12家金融機構上線提供金融Fast-ID驗證服務。

金管會指出，為提升金融Fast-ID使用綜效及跨體系串聯服務，在2023年8月發布的「金融科技發展路徑圖2.0」中，明訂推動建置跨體系的驗轉中心，以串聯現行各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證。

金管會說明，對金融消費者而言，驗轉中心建置完成後，只要已在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心完成身分驗證，並在其他參加機構取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡及綁定個人行動裝置等複雜註冊程序，享受無接縫的數位金融服務體驗。

此外，本次驗轉中心也同步嵌入了資料共享功能，在消費者同意下，可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續，提供更加流暢的線上服務。

金管會補充，驗轉中心是經金融Fast-ID聯盟會議決議委由財金公司建置，除了召開多次聯盟會議就整體系統及作業架構、技術規格、各參與角色的權利義務等進行討論外，也透過問卷調查聯盟成員參與介接意願，並籌組本案先導機構共16家。

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針對驗轉中心的新型態架構，金管會表示，從明年1月2日起接受先導機構提出輔導諮詢的請求及業務試辦的申請，並在審查後對外公布業者名單；對於尚未加入的金融機構，可先加入金融Fast-ID聯盟，於了解架構並在先導機構完成試辦後，再視情況參與。

金管會指出，將持續透過跨部會溝通，期將金融Fast-ID的運用擴大到金融以外的領域，例如MyData平台或其他需實名制的場景，讓民眾能在更多場域運用金融Fast-ID來驗證身分。（編輯：林淑媛）1131227