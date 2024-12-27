京元電明年資本支出創新高 擴AI晶片測試機台

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體晶圓測試廠京元電今天召開董事會，決議通過2025年資本支出新台幣218.44億元，另加計子公司在內，共計資本支出金額233億元，均創歷年新高，主要布局人工智慧AI晶片測試需求。

京元電說明，資本支出218.44億元將有7成多比重，投入測試機台及其附屬設備，其餘部分用於廠房及設施建設。

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京元電表示，2025年資本支出規劃，最主要因應客戶在人工智慧AI及高效能運算（HPC）晶片測試需求的大幅成長，加速擴充產能，以滿足客戶產品即時上市的需求。

產業人士表示，京元電規劃2025年大幅擴充資本支出，主要布局AI晶片成品測試（final test）需求。京元電今年可受惠包括輝達（NVIDIA）在內的AI繪圖處理器（GPU）測試、以及AI特殊應用晶片（ASIC）測試動能，預估AI應用占京元電整體業績比重可升至18%。（編輯：楊凱翔）1131227