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燁輝：需求保守 明年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤

2024/12/30 18:00
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（中央社記者何秀玲台北30日電）單軋廠燁輝今天公布2025年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格平盤，2月外銷價格同樣開出平盤。

燁輝指出，世界鋼鐵協會預測2025年全球鋼鐵需求成長率僅1.2%，加上時序已近農曆春節傳統產業淡季，各方對市場冷靜以對，當前需求保守下，盤價皆以平盤開出。

燁輝表示，隨著美國總統當選人川普將在2025年1月上任，施政將全面轉為美國優先，關稅將成為談判手段，此舉將帶動美國製造業復甦；再者其主張企業減稅，可能帶動投資增長，有利鋼市。

中國國家統計局11月製造業採購經理人指數（PMI）來到50.3%，連續2月處於擴張，高爐開工率持續穩在80%之上，鋼材庫存更降至1100萬噸，顯示需求仍在，再輔以財政刺激，提振消費與擴大內需，且東亞各國貨幣持續趨貶，也有助出口，為明年市場復甦建立信心。

原物料行情與市場方面，燁輝指出，近期鐵礦持續於每噸100至110美元遊走，原物料持穩下，鋼價有撐，且中國鐵礦港口庫存逾2個月皆在1500萬公噸以上，顯示鋼廠稼動持續，鐵礦需求不減，下游去化仍在，基於市場供需穩健，鋼廠持續產出。

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燁輝表示，面對美國即將開啟新一輪保護主義政策，歐元區經濟兩大龍頭德、法步入衰退，更同陷權力真空的政治危機，導致當前全球鋼市停滯觀望，市場不確定性，更牽動亞洲各主要鋼廠暫以保守面對。

燁輝指出，不論全球最大的鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼與中鴻，以及越南河靜、和發等鋼廠，最新盤價皆以平低盤開出，市場主基調呈現「停看聽」。（編輯：楊蘭軒）1131230

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