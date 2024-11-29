燁輝：市場需求保守 12月內銷鍍鋅、烤漆鋼品降價

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（中央社記者何秀玲台北29日電）主力單軋廠燁輝今天公布12月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格每公噸下調新台幣1200元，1月外銷價格每公噸調降20至30美元。燁輝指出，市場因國際局勢依然受地緣政治所牽動，亞洲主要鋼廠開出平低盤，在當前需求保守下，市場主基調不慍不火。

燁輝表示，原物料行情方面，近期鐵礦石持續站穩每公噸100至110美元，而中國煤礦指數與澳洲進口煤礦則在每公噸195、200美元上下游走，受到煤鐵兩大原料持穩影響，鋼鐵成本顯得有撐。

燁輝也指出，中國鐵礦石港口庫存穩於80%以上，顯示市場面對鐵礦石需求持續，鋼廠基於獲利考量下持續產出，然而當下中國一連串政策面刺激需要落實，且當下美國正處政權交接的空窗期，全球鋼鐵市場當前正處觀望。

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燁輝表示，在整體市場相對保守下，也影響亞洲各主要鋼廠，不論全球最大的鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼、中鴻、越南河靜與和發等鋼廠最新盤價皆以平低盤開出。

燁輝也分析，中國持續政策面力求穩定房市，同時推出人民幣10兆元（約新台幣45兆元）化債計劃，以協助地方政府及拉動需求，將有助市場各項指標朝正向發展，加上近日亞洲各國貨幣趨貶，有助鋼品出口，為今年末與明年市場復甦力道打下基礎。（編輯：楊凱翔）1131129