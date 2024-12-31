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金管會創新處揭牌 彭金隆：借鏡新加坡架構拚發展

2024/12/31 15:47
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（中央社記者謝方娪台北31日電）金管會金融市場發展及創新處今天揭牌，金管會主委彭金隆表示，新加坡金管局（MAS）監理架構除了傳統金融監理外，亦有主責金融市場發展單位，值得借鏡省思，他對創新處有高度期待，期許新單位主動、創新及發展。

金管會金融市場發展及創新處將於2025年1月1日正式運作，首任創新處長由原綜合規劃處長胡則華接任，創新處涵蓋4科、員額合計27人，目前尚缺2名科長及7名副研究員待補足。

胡則華致詞表示，創新處成立對金融市場發展為重要里程碑，未來創新處將有3大重要使命，包括主動前瞻、創新合作及永續繁榮。

她指出，面對數位化及金融科技發展，創新是必須要走的路，創新處將以主動前瞻態度面對金融市場所有參與者，另在推進永續過程，亦希望協助市場找到商機。

創新處下轄4科，創新一科主責業務試辦要點、創新實驗條例等，創新二科主責建立金融科技生態系，三科為綠色金融科，將配合國家淨零目標，四科為金融發展科，主責亞資中心彙整工作，並將研擬金融市場卓越計畫，思考如何協助市場發展。

胡則華提到，和其他國家相較，台灣金融業規模及業務經營種類仍不足，過往金融監理機關偏向站在監理角色，較無著墨如何協助業者向國外發展。

她進一步指出，創新處成立為新開始，後續需充實人力、亦希望預算可獲行政院及立法院支持，新處將秉持金融市場安全與發展並進的精神，進行前瞻規劃，希望往讓金融市場發展更卓越的方向邁進。

彭金隆致詞表示，他特意安排處長致詞在主委前面，是想表達對未來創新發展的重視及尊重，今年5月22日是他此生首次踏入立法院報告業務，當時曾承諾研議增設金融市場發展創新單位，經過7個月11天，新處單位揭牌，他已履行當時承諾。

彭金隆透露，他和行政院長卓榮泰今年4月11日討論未來施政方向，他向卓榮泰表達金融監理不能鬆、市場發展不能忘，他希望建立安全與發展並進的新金融市場，並希望卓榮泰支持金管會成立有關金融市場發展新單位，卓榮泰當時一口允諾。

彭金隆說，金管會組織法明確揭示金管會4大任務為金融市場發展、監督、管理及檢查，其中發展放在首位，意味面對國際競爭，市場發展和創新是一條必須要走的路，基於中央部會「局」已滿額，金管會先新設「處」，他和市場及國家，都對新設的創新處抱有高度期待。

彭金隆提到，新加坡金融監理機關有2個重要單位，其一是傳統金融監理、另一主責金融市場發展，新加坡何以能成為金融中心，有其獨到之處，值得台灣借鏡省思，他期許創新處能主動、創新及發展，在這艘金融監理的船上，成為可以看到明日方向的瞭望員。（編輯：潘羿菁）1131231

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