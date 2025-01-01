股匯助攻 金融三業去年前11月大賺逾兆元破紀錄

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（中央社記者謝方娪台北1日電）股匯順風，助攻金融三業獲利暢旺，金管會統計，2024年前11月金融三業累計稅前盈餘達新台幣1兆221.43億元，年增44.15%，不僅已超越歷年全年獲利紀錄，也是金融三業史上首見賺破兆元。

2023年同期壽險業受新台幣急升影響苦吞匯損，影響獲利表現，2024年新台幣走軟又逢股市多頭，金融三業全面繳出亮眼績效，根據金管會統計，2024年前11月金融三業累計稅前大賺1兆221.43億元，提前改寫史上新高。

其中，銀行業2024年前11月稅前盈餘達5311.8億元，對整體獲利貢獻比近52%占最大宗，保險業稅前賺3513億元，獲利貢獻比逾3成，證券期貨投信業稅前盈餘1396.63億元，貢獻整體獲利近14%。

若相比2023年同期，金融三業間，以保險業稅前盈餘一舉大增2222億元、年增逾1.7倍，成長動能最強勁，其次為證券期貨投信業稅前盈餘年增493.62億元、增幅54.66%，銀行業稅前盈餘年增415億元、增幅8.5%。

銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，其中，本國銀行2024年前11月稅前盈餘達4949.5億元，提前改寫歷年新高，年增9.1%，推升整體銀行業2024年前11月稅前盈餘達5311.8億元，亦提前創歷年新高。

金管會銀行局副局長林志吉說明，國銀手續費淨收益、利息淨收益及投資淨收益全面成長，又以手續費淨收益成長最顯著，主因金融商品銷售創佳，挹注財管手續費收入，信用卡及放款業務手續費收入也同步增長。

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保險業涵蓋壽險業及產險業在內，受惠投資淨收益豐收，壽險業2024年前11月稅前盈餘達3263億元，年增近1.9倍，產險業則在業務承保利益成長下，2024年前11月稅前大賺250億元，年增55.3%。

受惠股市價量齊揚，券商經紀、自營及承銷業務收入全面成長，推升券商2024年前11月稅前盈餘達1079.04億元，年增57.77%，另期貨商2024年前11月稅前盈餘88.4億元，年增34.49%，投信業2024年前11月稅前賺229.19億元，年增49.45%。（編輯：楊凱翔）1140101