加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態
首頁 / 產經

股匯助攻 金融三業去年前11月大賺逾兆元破紀錄

2025/1/1 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北1日電）股匯順風，助攻金融三業獲利暢旺，金管會統計，2024年前11月金融三業累計稅前盈餘達新台幣1兆221.43億元，年增44.15%，不僅已超越歷年全年獲利紀錄，也是金融三業史上首見賺破兆元。

2023年同期壽險業受新台幣急升影響苦吞匯損，影響獲利表現，2024年新台幣走軟又逢股市多頭，金融三業全面繳出亮眼績效，根據金管會統計，2024年前11月金融三業累計稅前大賺1兆221.43億元，提前改寫史上新高。

其中，銀行業2024年前11月稅前盈餘達5311.8億元，對整體獲利貢獻比近52%占最大宗，保險業稅前賺3513億元，獲利貢獻比逾3成，證券期貨投信業稅前盈餘1396.63億元，貢獻整體獲利近14%。

若相比2023年同期，金融三業間，以保險業稅前盈餘一舉大增2222億元、年增逾1.7倍，成長動能最強勁，其次為證券期貨投信業稅前盈餘年增493.62億元、增幅54.66%，銀行業稅前盈餘年增415億元、增幅8.5%。

銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，其中，本國銀行2024年前11月稅前盈餘達4949.5億元，提前改寫歷年新高，年增9.1%，推升整體銀行業2024年前11月稅前盈餘達5311.8億元，亦提前創歷年新高。

金管會銀行局副局長林志吉說明，國銀手續費淨收益、利息淨收益及投資淨收益全面成長，又以手續費淨收益成長最顯著，主因金融商品銷售創佳，挹注財管手續費收入，信用卡及放款業務手續費收入也同步增長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

保險業涵蓋壽險業及產險業在內，受惠投資淨收益豐收，壽險業2024年前11月稅前盈餘達3263億元，年增近1.9倍，產險業則在業務承保利益成長下，2024年前11月稅前大賺250億元，年增55.3%。

受惠股市價量齊揚，券商經紀、自營及承銷業務收入全面成長，推升券商2024年前11月稅前盈餘達1079.04億元，年增57.77%，另期貨商2024年前11月稅前盈餘88.4億元，年增34.49%，投信業2024年前11月稅前賺229.19億元，年增49.45%。（編輯：楊凱翔）1140101

#林志吉
#保險
#金管會銀行局
#國銀
#銀行
林志吉
銀行市場風險資本計提等3新規 2025年7月上路高雄金融專區帶動海內外投資 114年7月開放進駐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：