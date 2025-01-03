國安基金13日開例會 預期推演川普2.0可能影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北3日電）國安基金預計將於13日召開第4季例會，照往例將聚焦國際最新政經局勢以及國內股市展望。市場預期，會中將沙盤推演川普2.0的可能影響。

受美國利率、關稅及中國經濟前景疑慮影響，美股去年底3大指數收跌，拖累亞股2025年開市走勢低迷。台股方面，投顧分析，台股2025年首個交易日出師不利，隨年底作帳行情告一段落，進入傳統農曆年前國內資金緊縮期，投資人可能抱持觀望心態。

主要任務為安定台灣金融市場的國安基金，預計將於13日召開2024年第4季例行會議，照往例，會議將聚焦國際最新地緣政治局勢、經濟走勢分析以及國內股市展望等。

由於川普20日就任美國總統後，其加徵關稅、對中制裁等政策的實施強度與期程將更為明朗，市場認為，國安基金例會將沙盤推演川普2.0對市場的可能影響；農曆春節休市期間，雖然台股基本面相當穩健，但國際政經變數續存，預期國安基金也會密切關注相關事態發展。（編輯：張均懋）1140103