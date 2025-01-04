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傳切入Tesla機器人 亞光：今年小量生產客戶不只一家

2025/1/4 14:59（1/4 15:11 更新）
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亞光4日在台中舉行忘年會，董事長賴以仁（圖）表示，亞光已掌握3大發展契機，效益會在未來陸續展現。中央社記者江明晏攝 114年1月4日
亞光4日在台中舉行忘年會，董事長賴以仁（圖）表示，亞光已掌握3大發展契機，效益會在未來陸續展現。中央社記者江明晏攝 114年1月4日
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（中央社記者江明晏台中4日電）隨著數位相機、車載鏡頭成長，亞洲光學2024年前3季獲利創2008年以來同期新高，董事長賴以仁表示，掌握3大契機，今年各產品線會再成長。

外傳亞光切入特斯拉「機器人之眼」，賴以仁未正面回應，僅說「機器人客戶不只一家，今年小量生產」。

光學鏡頭廠亞洲光學2024年自結合併營收新台幣230.5億元，創十多年來新高，年增率逾28%，前3季歸屬母公司淨利約12.42億元，每股盈餘4.45元，獲利創2008年以來同期新高。

亞光今天在台中舉行忘年會，董事長賴以仁受訪時表示，亞光已掌握3大發展契機，效益會在未來陸續展現。第一，亞光與全球企業LG Innotek（LGIT）合作拓展車載，以及高階智慧型手機鏡頭市場，在高階手機變焦鏡頭方面，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，有助於在高階手機鏡頭升級的趨勢下，掌握訂單與商機。

第二，亞光有信心搶占全球自駕車鏡頭的市占率，客戶不只美國大廠，也囊括日本和歐洲客戶，菲律賓二廠計劃加速進行，未來車載鏡頭產能有望大幅提升，預計2026年下半年正式投產，但坦言生產效率還有待提升。

第三，亞光領先跨足Metalens（超穎透鏡）領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，主要是搶占AI快速發展帶動的光學鏡頭應用商機，應用將涵蓋手機的臉部辨識以及AR的Waveguide（光波導）。

此外，機器人題材點火，亞光是特斯拉車載鏡頭供應商，且布局機器視覺多年，市場傳出亞光已切入特斯拉機器人供應鏈，搭上「機器人之眼」商機。

對此，賴以仁低調表示，不回應單一客戶訊息，對此消息並未正面談論；但他指出，機器人之眼和車載鏡頭不一樣，對溫度要求不高，不一定要用玻璃鏡頭，可採用以塑膠鏡頭為主的混合鏡頭，且機器視覺的技術門檻，並不是非常高，更有賴於與客戶合作過的信任關係。

他也透露，亞光切入機器人供應鏈，「客戶不只一家」，不過預料今年還是在試產階段，只有小量出貨，坦言客戶還在改，機器人要大幅放量，推估還有一段時間，至少今年看不到。

亞光有車載鏡頭、影像感測器（CIS）及數位相機3大產品線，賴以仁表示，數位相機復古風潮再起，從美國流行到日本，2023年亞光出貨86萬台數位相機，2024年成長至136萬台，今年接單不錯，預估會比去年繼續成長，至少有2、3年榮景可期。

他進一步說，2024年亞光CIS營業額年成長14%，車載鏡頭表現非常好，2023年出貨673萬顆，2024年出貨1099萬顆，營收占比約13至15%。

展望今年，賴以仁說，3大產品線都會繼續成長，但車載鏡頭成長幅度會放緩，必須等LGIT下半年發酵再放量。（編輯：楊蘭軒）1140104

#賴以仁
#亞光
#亞洲光學
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