新新併最後一哩路 新光金尾牙魏寶生盼員工留下打拚

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（中央社記者曾智怡、謝方娪台北4日電）新新併前夕，台新金及新光金今天在台北南港展覽館的不同樓層舉辦尾牙，台新金控董事長吳東亮表示，合併案持續朝向最後一哩路邁進；新光金暨新壽董事長魏寶生強調，盼在場員工都能一起留下來打拚。

資本市場多頭帶動金融業今年獲利暢旺，外界關注金控尾牙規劃，具併購題材的台新金及新光金今天同時在南港展覽館舉辦尾牙。

台新金控方面，2025企業旺年會有逾1.1萬名員工與貴賓到場共襄盛舉、席開超過千桌，尾牙摸彩中獎率突破7成，參與人數與摸彩獎金皆創新高。台新金控董事長吳東亮特別帶領團隊，與同一天舉辦旺年會的新光金控團隊互道新年好，並預祝大家蛇年行大運。

吳東亮表示，台新金控營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。而眾所矚目的台新金控與新光金控合併案，在經過大家的努力後，已順利完成送件，持續朝向最後一哩路邁進。

今年台新旺年會合計發出多達7600個獎項，吳東亮在活動尾聲攜手夫人彭雪芬上台，再加碼新台幣200萬元獎金給員工同樂。

新光金部分，今年旺年會中獎率達66%，最大獎為20萬元刷卡金。新光金暨新壽董事長魏寶生致詞表示，今天是感恩的日子，新光金去年上半年在時任董事長陳淮舟帶領下，奠定良好基礎，去年全年獲利交出傲人成績，相信今年員工獎金、甚至是今天的尾牙獎金，都應比過去更為豐厚。

魏寶生說，新光金去年榮獲不少國內外獎項，展望未來，新光金即將踏入台新金控，相信資源、市場競爭力會更上一層樓，「希望大家一起留下來打拚」。

新光金大股東吳東進因人在國外，並未現身旺年會，但有指派新光醫院副院長洪子仁代表出席。洪子仁轉述，吳東進仍相當關心公司發展及員工健康。（編輯：林克倫）1140104