台股開高走高 漲639.41點
2025/1/6 13:43
（中央社台北6日電）台北股市今天開高走高，收盤漲639.41點，為23547.71點，漲幅2.79%，成交金額新台幣4064.78億元。
加權指數開盤為23131.79點，盤中最高23553.29點，最低23131.79點；不含金融股指數20596.53點，漲596.13點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.94%、食品股漲0.90%、塑化股漲3.15%、紡織股漲1.33%、機電股漲3.35%、造紙股漲0.33%、營建股漲0.23%、金融股漲1.20%。
委買張數2173萬3562張，委賣張數1249萬7219張，成交張數709萬5908張。
收盤時上漲755家，下跌209家，持平94家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、復華台灣科技優息、泰金寶-DR、元大台灣價值高息、和椿。
漲幅前5名個股為宏齊、安集、台聚、星通、達運光電。
跌幅前5名個股為海華、國產、揚明光、中工、伊雲谷。1140106
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