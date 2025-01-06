創新板2.0登場 林修銘：打造台灣成為創新產業新聚落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）升級改版後的創新板2.0今天正式登場，證交所董事長林修銘表示，創新板2.0不只取消合格投資人限制，更強化創新性審查，希望打造成具特色的精品店，吸引亞洲新創公司來台掛牌，幫助台灣成為創新產業的新聚落。

證交所今天下午舉行挺創新活動，為創新板2.0登場造勢，包括金管會副主委陳彥良、創投公會理事長邱德成、投信投顧公會理事長劉宗聖都到場助陣。

林修銘表示，2024年台股表現亮眼，加權股價指數漲幅28.47%，在全球主要證券市場僅次於那斯達克（NASDAQ），並優於鄰近的日本漲幅19.22%、韓國跌幅9.63%，為亞洲第1、世界第2。全體上市公司股價淨值比（PBR）提升至2.50、本益比達到21.36倍，充分展現企業價值。

2024年底全體上市公司市值約新台幣74兆元，排名全球第12位；全年度總成交值接近100兆元、日均成交值4124.45億元，更挺進全球第9名，雙雙創下歷史紀錄。

林修銘期望，能把這股台灣資本市場的豐沛能量，透過創新板2.0，引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司，提早進入資本市場，汲取成長發展的重要機會與資源，攜手具全球競爭力的核心產業共同挑戰世界盃，打造創新產業聚落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林修銘特別點名數位雲端、人工智慧、機器人自動化、無人機、資訊安全、半導體智慧製造等新興產業為扶植重點。

林修銘介紹，創新板2.0最重要是取消合格投資人限制，改採行一般板交易制度，讓創新板的合格投資人從原本約30萬戶，大幅放寬到全市場約1300萬戶投資人，有助增加流動性。根據過去經驗，創新板公司轉到一般板上市後，成交量可以放大5倍以上。（編輯：林家嫻）1140106