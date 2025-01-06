AI狂潮 外資2024年淨匯入近1.22兆寫新高

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（中央社記者謝方娪台北6日電）2024年AI浪潮持續席捲全球，推升台股漲幅傲視日韓港星等亞洲股市，金管會今天公布，整體外資去年蜂擁匯入，2024年全年累計淨匯入規模達371.96億美元，折合新台幣近1.22兆元，創下金管會自2011年有統計以來新高。

根據金管會統計，2024年12月陸資淨匯出0.02億美元、外資淨匯入56.82億美元，合計整體外資2024年12月淨匯入56.8億美元，累計2024年全年整體外資淨匯入規模達371.96億美元。

若依2024年新台幣兌美元封關價32.781元換算，2024年全年整體外資淨匯入規模約相當新台幣1兆2193億元。

同步檢視外資買賣台股動向，2024年12月整體外資買超上市櫃股票達新台幣146.14億元，2024年全年整體外資累計賣超上市櫃股票6825.7億元，為金管會自2011年有統計以來全年第2大賣超力道。

金管會統計外陸資淨匯出入動向，看的是本金進出，並未涵蓋盈餘匯出，因此整體外資2024年雖大幅自台股提款，但全年仍寫下近372億美元的淨匯入新高，顯示整體外資依然看好台灣市場表現。

金管會證期局說明，2024年前11月國內上市櫃公司累計營收達新台幣39.46兆元，創歷年同期新高，年增11.98%，截至2024年11月底台股本益比為20.52倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.55%。（編輯：林淑媛）1140106