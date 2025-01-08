次長接連退休 經長：接替人選有準備待政院核定

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（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部3位次長接連退休，經濟部長郭智輝今天表示，他們都是因年資已滿申請退休，尊重其人生規劃；至於去年底甫退休的政務次長陳正祺位置由誰接任，他說，接替人選已有準備，正待行政院核定。

郭智輝今天出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。國民黨立委鄭正鈐質詢指出，經濟部9個月來遇3位次長離職，各界關心經濟部人事穩定，據傳經濟部有「薯條三兄弟」，「3位次長和一級主管經常站在辦公室被你訓斥，所以壓力很大」。

對於次長異動情況頻繁，郭智輝表示，第一位退休的次長是林全能，他去年申請退休，雖經留任仍因人生規劃離開；次長陳正祺原先是預定去年520離開，「我請他留下來幫忙到年底，是我們之間默契」；至於次長連錦漳，工作上沒有問題、非常優秀，但這半年也遭受來自立法院壓力。

鄭正鈐追問，「所以立法院給的壓力比你給的壓力更大？」郭智輝回應，「我想應該是這樣」。

接續質詢的國民黨立委葉元之詢問，次長不願意留下來努力，是因立法院壓力太大，換言之，是立委的問題嗎。郭智輝澄清，「我沒有說是立委問題，我指的是環境給我們的壓力」。

葉元之進一步說，外界認為次長連續辭職、退休非常罕見。郭智輝對此回應，「無巧不成書」。

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至於何時可以確定接任次長人選，郭智輝會後接受媒體訪問表示，目前正在走程序（待政院核定），但何時公布非他能決定，盼能儘速公告。

經濟部去年繼常務次長林全能6月退休後，政務次長陳正祺、常務次長連錦漳也陸續申請退休，陳正祺已在去年12月31日退休，連錦漳則預計2月底退休。（編輯：楊凱翔）1140108