加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 產經

次長接連退休 經長：接替人選有準備待政院核定

2025/1/8 15:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部3位次長接連退休，經濟部長郭智輝今天表示，他們都是因年資已滿申請退休，尊重其人生規劃；至於去年底甫退休的政務次長陳正祺位置由誰接任，他說，接替人選已有準備，正待行政院核定。

郭智輝今天出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算。國民黨立委鄭正鈐質詢指出，經濟部9個月來遇3位次長離職，各界關心經濟部人事穩定，據傳經濟部有「薯條三兄弟」，「3位次長和一級主管經常站在辦公室被你訓斥，所以壓力很大」。

對於次長異動情況頻繁，郭智輝表示，第一位退休的次長是林全能，他去年申請退休，雖經留任仍因人生規劃離開；次長陳正祺原先是預定去年520離開，「我請他留下來幫忙到年底，是我們之間默契」；至於次長連錦漳，工作上沒有問題、非常優秀，但這半年也遭受來自立法院壓力。

鄭正鈐追問，「所以立法院給的壓力比你給的壓力更大？」郭智輝回應，「我想應該是這樣」。

接續質詢的國民黨立委葉元之詢問，次長不願意留下來努力，是因立法院壓力太大，換言之，是立委的問題嗎。郭智輝澄清，「我沒有說是立委問題，我指的是環境給我們的壓力」。

葉元之進一步說，外界認為次長連續辭職、退休非常罕見。郭智輝對此回應，「無巧不成書」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於何時可以確定接任次長人選，郭智輝會後接受媒體訪問表示，目前正在走程序（待政院核定），但何時公布非他能決定，盼能儘速公告。

經濟部去年繼常務次長林全能6月退休後，政務次長陳正祺、常務次長連錦漳也陸續申請退休，陳正祺已在去年12月31日退休，連錦漳則預計2月底退休。（編輯：楊凱翔）1140108

#林全能
#連錦漳
#陳正祺
#經濟部
#立法院經委會
#行政院
#國民黨
#郭智輝
#葉元之
#鄭正鈐
郭智輝
輝達海外總部落腳處各縣市爭搶 經長揭業者選址3條件川普關稅措施受矚 經長：ICT、汽車產業影響較大
陳正祺
經部：常次連錦漳請辭獲准 任職到2025年2月底台灣貝里斯ECA決議文生效 深化雙邊合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：