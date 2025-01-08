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川普2.0 上市櫃公司協會：57%會員認為獲利影響不大

2025/1/8 16:21
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（中央社記者潘智義台北8日電）全球媒體多認為，美國總統當選人川普上任後，會帶來極高不確定性，但上市櫃公司協會調查，超過半數會員（57%）覺得對獲利影響不大，只有不到1/3（29%）覺得對獲利有負面影響，少數覺得會有正面影響（14%）。

調查顯示，台灣上市櫃公司協會會員對於台灣未來的整體發展，有46%認為一般，40%選擇樂觀，13%悲觀；顯示會員對台灣未來的經濟狀況不太憂心。

台灣上市櫃公司協會此次對會員公司董事長或總經理進行問卷調查，由前政治大學校長周行一擔任此次問卷調查計畫主持人，此次共有65個會員回覆問卷。

調查顯示，若川普就任後增加關稅，有44%的會員表示有害於美國經濟，也有害於世界經濟；34%的會員表示有利於美國經濟，但有害於世界經濟；11%覺得有害於美國經濟，卻有利於世界經濟；5%預期有利於美國經濟，也有利於世界經濟；6%不確定或無法預測。

根據調查，上市櫃公司協會絕大多數的會員（77%）覺得美國增加關稅有害於世界經濟，55%認為有害於美國經濟，只有39%表示有利於美國經濟，顯然會員多認為增加關稅是個損人不利己的行為。

針對川普上任一般預期的4大政策，58%的會員表示關稅政策將是川普的優先項目，25%表示減稅政策（企業與個人所得稅）將是優先項目，12%認為遣返非法移民是優先項目，法規鬆綁則只有5%。

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第2優先項目部分，35%的會員認為是遣返非法移民，26%表示關稅政策將是川普的第2優先項目，法規鬆綁占比則為25%。

調查顯示，絕大多數會員（84%）認為關稅將是川普的施政優先項目，對其他政策項目的優先順序則較無共識。（編輯：楊蘭軒）1140108

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