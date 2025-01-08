緯穎2024年每股賺126.57元 創歷史新高

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（中央社記者潘智義台北8日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公告2024年第4季稅後淨利為新台幣70.47億元，基本每股盈餘37.92元，高於去年同期的20.1元。2024年稅後淨利227.76億元，基本每股盈餘126.57元，創歷史新高。

緯穎表示，看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化人工智慧（AI）、運算與散熱等相關技術與產品開發，將密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。

緯穎統計，2024年第4季自結合併營收1156.14億元，年增97.5%，稅前淨利為87.82億元，本期淨利70.47億元，毛利率年減1.6個百分點至9.4%，營益率年減0.9個百分點至7%，稅後淨利率年增0.1個百分點至6.1%。

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緯穎表示，受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，去年第4季自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

緯穎指出，2024年度自結合併營收3605.41億元，年增49%，毛利率年增1個百分點至10.4%，營益率年增1.2個百分點至7.8%，稅後淨利率年增1.3個百分點至6.3%，稅後淨利為227.76億元，基本每股盈餘126.57元。2024年度自結合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。（編輯：林家嫻）1140108