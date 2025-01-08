昇達科去年12月營收創高 全年低軌衛星占比43%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）網通廠昇達科今天公布去年12月營收新台幣2.31億元，再創歷史新高，年增56%，為2024年第3度創高，突破過往因國外耶誕假期導致12月需求較淡的限制。

昇達科指出，去年12月營收創高主要受益於低軌衛星相關產品對營收貢獻顯著成長，展現強勁成長動能，全年度來自低軌衛星產品營收已突破10億元，營收占比高達43%，較2023年同期增幅高達316%，掌握低軌衛星產業營運利基。

根據市場預測，低軌衛星產業未來數年將持續呈現爆發性成長，預期近幾年內全球衛星部署數量可望達到數萬顆，將在各領域帶動多元應用。

透過 Google News 追蹤中央社

作為低軌衛星供應鏈的重要合作夥伴，昇達科早已提前布局，積極擴充產能以滿足市場需求。去年12月完成汐止廠及海外越南廠廠區擴增計畫，兩地廠區均已順利投產，並專注於低軌衛星相關產品的生產製造。

昇達科表示，低軌衛星產業從衛星製造到發射服務，以及地面站建設等均有多元需求，應用面涵蓋通訊、物聯網、智慧農業等多項領域，預期2025年將呈現更多成長機會。（編輯：林家嫻）1140108