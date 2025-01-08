穎崴：今年業績目標雙位數成長 2027年營收破百億

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（中央社記者鍾榮峰新竹8日電）半導體測試介面廠穎崴董事長王嘉煌今天表示，2024年獲利力拚新高，今年營運可期，目標年成長兩位數百分比，今年人工智慧（AI）應用業績可較去年成長， 他立下目標，穎崴到2027年，年營收要突破新台幣百億元。

穎崴晚間在新竹舉行年度尾牙活動，王嘉煌接受媒體採訪表示，今年營運可期，預估業績目標成長雙位數百分比，去年獲利力拚新高。

王嘉煌指出，客戶交付訂單能見度已經看到今年3月，穎崴探針卡產能24小時運轉，因應客戶強勁需求，今年人工智慧（AI）客戶對測試介面拉貨持續成長，今年下半年動態老化測試（Functional Burn-in）出貨可明顯放量，高階探針卡和高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）需求可期，今年探針卡和測試座業績可優於去年。

展望今年AI應用，王嘉煌預期，穎崴今年AI相關業績和比重可較去年成長，預期今年北美市場業績占比持續超過6成。

展望長期，王嘉煌立下到2027年，穎崴年營收要突破百億元的目標。

年終獎金部分，王嘉煌指出，2024年員工平均年薪約14個月，加上每季發放獎金累計約8個月，去年員工平均年薪可到22個月。王嘉煌表示，穎崴今年員工平均調薪幅度可較去年約3%至5%要多。

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在馬來西亞布局，王嘉煌表示，穎崴在當地已成立子公司，持續考量找尋適合土地，規劃生產基地。

展望矽光子共同封裝光學元件（CPO）進展，王嘉煌指出，穎崴在矽光子封裝端的規格定義以及設備開發持續進行中，美系客戶處於工程驗證階段，預估量產時程至少在1至2年後，穎崴持續布局相關測試介面。（編輯：張均懋）1140108