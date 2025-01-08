賴總統：台灣續深耕多元綠能 用AI加快淨零轉型

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（中央社記者張璦台北8日電）2025年行政院科技顧問會議今天閉幕，國科會透過新聞稿表示，總統賴清德在7日開幕致詞指出，未來台灣將持續深耕多元綠能，並善用AI等相關科技，加快淨零轉型的腳步，積極將台灣打造為人工智慧之島。

國科會今天晚間透過新聞稿表示，2025年行政院科技顧問會議設定的願景為「經由淨零路徑，達成台灣社會永續、國家安全、經濟發展」，聚焦氣候變遷衝擊與調適、低碳能源與去碳化2大主題。

國科會轉述，賴總統於7日開幕致詞指出，2024年上任之後，在總統府成立氣候變遷對策委員會，率領產、官、學、研共同推動因應氣候變遷的各項工作，以達到2050的淨零轉型目標，在促進經濟發展的同時，也兼顧永續成長、綠色成長與包容性成長的目標，讓企業轉型更具競爭力，社會轉型更具韌性、生活轉型能夠更加的永續。

賴總統表示，未來台灣將持續深耕多元綠能，並善用包括人工智慧（AI）等相關科技以加快淨零轉型的腳步，積極將台灣打造為人工智慧之島。

行政院長卓榮泰強調，科技是應對氣候變遷的重要解決方案，政府已同步推動法制建設與科技研發，注重氣候變遷法制環境並徵收碳費，為確保台灣在2030年前成為能源安全國，今年將持續推動多元綠能、深度節能、科技儲能及電網韌性的發展，以實現二次能源轉型。

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卓榮泰指出，為協助中小企業於雙軸轉型過程中同步提升競爭力，並成為台灣高科技產業的殷實基礎，將透過以大帶小的方式，扶植中小企業永續茁壯；經由整體的施政策略規劃，台灣可實現人工智慧之島與數位新社會的轉型，邁向智慧國家2.0。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，近年氣候變遷調適、淨零排放及能源轉型已成全球趨勢，也是國內重大挑戰，透過國內外重量級科技顧問，以國際競合觀點融合國內發展需求與挑戰，研提台灣未來科技發展建言，作為政府規劃長期科研投入與促進產業發展的參考，除讓國際更了解台灣的策略，也讓台灣堅實的科技實力與全球夥伴關係緊密連結，共同因應重大挑戰。（編輯：張均懋）1140108