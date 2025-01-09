去年11月國銀對中小企業放款增1億 寫10年同期新低

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（中央社記者謝方娪台北9日電）因建築融資、聯貸案、營運週轉金3類放款還款量增，金管會統計，2024年11月本國銀行對中小企業放款僅淨成長新台幣1億元，至少創有統計以來的近10年同期新低量。

金管會今天公布，截至2024年11月底止，整體本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2668億元，月增1億元。

雖然單月增額趨緩，2024年前11月本國銀行對中小企業放款仍淨成長5004億元，年度新增放款4200億元目標已提前達陣，達成率為119.14%。

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金管會銀行局主秘王允中觀察，雖部分銀行不動產融資及營運週轉金需求持續成長，但因建物完工交屋還款、聯貸案還款、營運週轉金還款及部分中小企業放款戶改歸類大企業放款等4大因素，導致整體國銀2024年11月對中小企業放款增額趨緩。

金管會銀行局資料顯示，2024年前11月對中小企業放款減額前3大銀行，依序為土地銀行減少368.98億元、台灣銀行減少217.34億元、渣打（台灣）銀行減少10.19億元。市場推估，建築融資還款量增，應為2024年11月國銀對中小企業放款增額探近10年同期新低的主因。（編輯：林家嫻）1140109