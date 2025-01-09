台股連挫2日 金管會：上市櫃營收亮眼基本面穩健
2025/1/9 18:44
（中央社記者謝方娪台北9日電）今天電子權值股及人工智慧概念股挫跌，航運、塑膠等傳產股重摔，台股加權指數下跌326.2點，已連2日下挫。金管會表示，2024年前11月國內上市櫃公司累計營收達新台幣39.46兆元，寫歷年同期新高，基本面尚稱穩健。
台股加權指數今天收盤收在23081.13點，摜破短期均線及月線支撐，失守23100點整數關卡。
金管會證期局副局長黃厚銘說明，8日美股4大指數漲跌幅介於-0.96%至0.25%區間，台股今天跌幅1.39%，同時段韓國漲幅0.14%、香港漲幅0.05%、上海跌幅0.19%、新加坡跌幅0.47%、日本跌幅1.23%。
若看今年截至8日止，台股漲幅為1.62%，集中市場日均成交量達3900.74億元，年增36.7%。
同步觀察亞洲主要股市表現，今年截至8日止，韓國漲幅達5.07%、新加坡漲幅2.62%、日本漲幅0.22%、上海跌幅3.63%、香港跌幅3.89%、深圳跌幅4.51%，另美國道瓊漲幅0.21%。
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黃厚銘指出，截至2024年12月底台股本益比為21.29倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.46%，2024年前11月國內上市櫃公司累計營收達39.46兆元，寫歷年同期新高，年增11.98%，台股基本面尚稱穩健，金管會將密切關注國際金融市場變化。
根據金管會證期局資料，截至8日止，台股信用交易整戶擔保維持率為168.78%。（編輯：林家嫻）1140109
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