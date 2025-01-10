併購效益發威 保瑞2024年營收年增35.62%創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北10日電）生技股王保瑞口服液產品表現優於預期，今天公告2024年12月營收為新台幣19.85億元，年增107.93%，創歷年同期新高。在併購策略發威及CDMO業務持續加入新客戶下，保瑞去年營收192.57億元，年增35.62%，創新高紀錄。

保瑞表示，2024年12月營收動能，除了因口服液產品表現亮眼外，還有竹南廠主要客戶的庫存補貨需求挹注。

保瑞2024年透過收購美國百年製藥公司Upsher-Smith Laboratories，也完成併購美國無菌針劑與充填廠Baltimore廠，加上收購美國罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.（Pyros）全數股權，取得Pyros旗下關鍵罕見疾病品牌用藥等，併購效益持續發威。

保瑞表示，今年1月完成中壢廠多功能小分子生產基地與CDMO（委託開發與製造服務）業務版圖整合的揭牌儀式；中壢廠主要提供多元劑型製造服務，包括錠劑和膠囊，具備製造高活性與荷爾蒙產品的能力。

保瑞指出，中壢廠原本只服務集團內部公司，為因應CDMO客戶量能逐步拉升，因此進行整合。

透過 Google News 追蹤中央社

展望2025年，保瑞表示，將持續專注於擴大在美國罕見疾病特殊藥品市占率，計劃將美國市場產品整合至罕病通路的Upsher-Smith，強化市場定位與一致性。

保瑞指出，將持續策略性選擇研發與授權產品，以建立精準且高毛利產品組合；CDMO業務方面，將運用在多元劑型製造的全球布局，結合技術與一站式服務能力，進而創造業績成長機會。（編輯：張良知）1140110