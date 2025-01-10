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7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場

2025/1/10 15:04
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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣餐飲內需火熱，推升王品台灣事業群、築間、揚秦、漢來美食、瓦城、八方雲集、全家餐飲等7大餐飲集團，2024年營收再刷新歷史紀錄。展望今年，業者坦言「基期已高」，將力抗缺工再拚展店，並將觸角延伸海外，拓展新動能。

台灣餐飲內需市場延續2023年的疫後聚餐爆發潮，2024年營收續寫佳績。王品集團2024年合併營收再度突破新台幣200億元，達221.7億元，雖微幅年減0.27%，但王品台灣事業群2024年營收178.8億元，年增4.09%，再創台灣餐飲業的新紀錄。

法人認為，王品在台灣穩健擴張，有助拉高市占率，同時有效的控制營運成本，獲利相對樂觀；至於大陸市場，經過連續兩年梳理，王品分店控制在85家上下，持盈保泰，且第2季後逐步轉虧為盈。

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團2024年營收57.84億元，創歷史新高紀錄。

築間表示，雖然2023年台灣餐飲業迎來爆發性成長，拉高全年餐飲業總營業額的營收基期，但築間近2年持續調整集團市場版圖，推出多元新品牌，推升集團品牌數擴增至13個，全台分店總數近200家。

旗下有「麥味登」等品牌的揚秦去年營收25.35億元，年增17.4%，也續創年度歷史新高；揚秦總經理林麗玲表示，回顧2024年，麥味登不僅國內店數突破900家，炸雞大獅在印尼與星馬地區門市擺脫疫情干擾後，展店轉為積極，海外版圖跳躍性成長。

瓦城泰統集團2024年營收首度突破60億元，達60.76億元，年增6.16%；漢來美食2024年營收為59.3億元，年增20.56%，均創歷史新高。

八方雲集2024年營收80.28億元，年增9.37%，也創歷史新高；全家國際餐飲2024年合併營收23.79億元，年增9.34%，受惠既存店單店營收成長和展店動能挹注，創歷史新高，全家餐飲今年也將針對旗下3大品牌展店。

展望今年，由於農曆年節長達9天，雖有出國潮排擠效應，但目前餐飲訂位訊息均傳出捷報。漢來指出，目前北、高兩地3館宴會廳的除夕圍爐宴共350桌早已訂滿；王品旗下中餐品牌初一、初二訂位已超過9成，集團平均訂位率也超過8成滿。

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業者指出，2023、2024年基期已高，2025年營收要再拉高必須找尋新動能，有賴繼續展店擴大營收；但在缺工環境下，新開店難加速，而多數餐飲集團都會跨出台灣，延伸海外市場，尋求新的成長力道挹注。

瓦城表示，2025年聚焦雙位數店成長、並進軍美國市場，首家門店插旗洛杉磯，預計9月試營運，全年目標開設兩間分店。除了台灣內需撐盤，八方雲集表示，在美國加州第11家門市在去年12月開幕，將2025年視為集團加速成長的重要一年。（編輯：張良知）1140110

林麗玲
揚秦：明年營收估雙位數成長 東南亞布局有斬獲
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