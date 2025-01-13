美股下挫台積電ADR漲 台股本週留意期指結算

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（中央社記者潘智義台北13日電）美股上週五下挫，恐影響今天台股表現，法人認為，台積電美國存託憑證（ADR）逆勢上揚，有機會抵消負面因素，本週須留意台指期結算、台積電16日法說會、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台及封關前賣壓等因素。

台股10日量縮震盪，收23011.86點，下跌69.27點。

美國公布就業報告優於預期，升高外界對今年減少降息的預期，美股10日受挫。道瓊工業指數終場下跌696.75點或1.63%，收在41938.45點，標準普爾500指數下跌91.21點或1.54%，收在5827.04點；那斯達克指數下跌317.25點或1.63%，收在19161.63點，費城半導體指數下跌124.877點或2.42%，收在5037.470點。

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富邦投顧董事長陳奕光指出，台指期週三結算須考慮外資動態，緊接著台積電在週四舉行法說會，這樣的順序不排除可能因此使台股短線出現出現震盪走勢，但對行情仍樂觀期待。

台積電自結2024年12月營收新台幣2781.63億元，較11月略增0.8%，為史上次高水準，第4季營收8684.61億元，創單季新高，表現優於預期，季增14.32%，全年營收創新高達2兆8943億元，年增33.9%。（編輯：楊凱翔）1140113