台股跌523.53點
2025/1/13 13:43
（中央社台北13日電）台北股市今天開高走低，收盤跌523.53點，為22488.33點，跌幅2.28%，成交金額新台幣4421.85億元。
加權指數開盤為23070.32點，盤中最高23070.32點，最低22458.22點；不含金融股指數19622.60點，跌459.19點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.44%、食品股跌0.64%、塑化股跌0.54%、紡織股跌0.35%、機電股跌2.83%、造紙股漲0.22%、營建股跌1.11%、金融股跌0.68%。
委買張數2184萬4011張，委賣張數1269萬2838張，成交張數784萬1739張。
收盤時上漲147家，下跌856家，持平54家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、鴻海、興能高。
透過 Google News追蹤中央社
漲幅前5名個股為期街口布蘭特正2、新建、台塑化、ABC-KY、興泰。
跌幅前5名個股為華擎、金像電、六方科-KY、眾達-KY、盛群。1140113
- 2025/01/13 14:25
- 2025/01/13 14:03
- 2025/01/13 13:50
- 台股跌523.53點2025/01/13 13:43
- 2025/01/13 11:18
- 2025/01/13 09:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
春節前賣壓出籠 台股開高走低回測22500點