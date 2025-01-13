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台股跌523.53點

2025/1/13 13:43
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（中央社台北13日電）台北股市今天開高走低，收盤跌523.53點，為22488.33點，跌幅2.28%，成交金額新台幣4421.85億元。

加權指數開盤為23070.32點，盤中最高23070.32點，最低22458.22點；不含金融股指數19622.60點，跌459.19點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.44%、食品股跌0.64%、塑化股跌0.54%、紡織股跌0.35%、機電股跌2.83%、造紙股漲0.22%、營建股跌1.11%、金融股跌0.68%。

委買張數2184萬4011張，委賣張數1269萬2838張，成交張數784萬1739張。

收盤時上漲147家，下跌856家，持平54家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、鴻海、興能高。

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漲幅前5名個股為期街口布蘭特正2、新建、台塑化、ABC-KY、興泰。

跌幅前5名個股為華擎、金像電、六方科-KY、眾達-KY、盛群。1140113

#八大類股
#台股
#收盤
台股
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