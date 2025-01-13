新特1/15以150元登興櫃 高雄新廠拚2026年量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）半導體探針卡廠新特系統今天表示，將於15日以每股新台幣150元登錄興櫃，總經理李宗潤指出，車用顯示器帶動探針卡需求，高雄橋頭新廠預估2026年中期量產，積極布局垂直式探針卡新品。

新特下午受邀參加券商舉行興櫃前法人說明會，李宗潤表示，新特的垂直探針卡已進入量產測試階段，今年與特定客戶洽商。在產能布局，新特在高雄橋頭園區的新廠辦，預計今年年底前落成、2026年中期量產，屆時產能將大幅擴增。

法人表示，目前新特年產能約270萬針，預估高雄新廠量產後，年產能可再增加100萬針，涵蓋懸臂式探針卡（CPC）和垂直式探針卡（VPC）產線。

在應用領域，李宗潤指出，新特探針卡在車用顯示器領域具有領先地位，車用新產品和新技術演變，帶動測試規格升級，顯示器解析度提高，預估探針卡需求量因此增加25%至30%。

法人評估，新特今年車用探針卡業績目標年成長2位數百分比。

展望未來布局，李宗潤表示，新特除了布局系統單晶片（SoC）垂直探針卡新品外，也研發高頻訊號量測系統微機電探針（MEMS Probe），未來也規劃探針卡自製。

根據資料，新特系統是面板驅動IC廠矽創持股45.48%的子公司，主要布局探針卡，應用在顯示器驅動晶片，銷售前3大客戶均為半導體封測廠，終端客戶為顯示器驅動晶片設計公司，應用領域涵蓋車用顯示器、穿戴式裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等。

法人表示，車用晶片探針卡占新特整體業績比重約3成，其他包括邏輯晶片和類比晶片等，大股東矽創業績占比約15%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新特自結2024年全年合併營收新台幣8.64億元，大幅年增42.64%，創歷年新高。新特去年前11月自結稅後純益1.52億元，每股稅後純益4.98元。

觀察全球市況，本土證券法人指出，目前探針卡主要供應商為美國Form Factor、義大利Technoprobe；日本MJC、JEM，以及台灣旺矽、中華精測、穎崴等。（編輯：林家嫻）1140113