黃仁勳下午將抵台 首站訪矽品台中新廠揭牌
2025/1/16 12:17（1/16 13:16 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將前往台中參與矽品潭子新廠揭牌，為黃仁勳今年在台的首場公開活動，預計將成為媒體採訪的焦點，包括人工智慧（AI）、機器人、先進封裝等產業發展均備受矚目。
市場對輝達人工智慧平台Blackwell產品線更新、以及CoWoS先進封裝擴產放緩傳出雜音，產業人士指出，輝達是台積電CoWoS先進封裝最重要客戶，台積電今年加速委外CoWoS後段oS製程給日月光投控旗下日月光和矽品精密，輝達GB200/300伺服器中Blackwell平台對CoWoS拉貨進展，成為法人關注焦點。
天風國際證券分析師郭明錤15日在社群平台X貼文分析，今年第1季開始，輝達可能逐步更新GB200伺服器設計，逐漸不需要CoWoS-S封裝，他預期GB300伺服器產品將在2026年大量出貨，現階段輝達與國際雲端服務供應商（CSP）偏好GB300 NVL72規格，對CoWoS-L封裝製程的需求急迫性高於CoWoS-S。（編輯：張良知）1140116
延伸閱讀黃仁勳首場活動到台中 市府邀訪夜市黃仁勳16日訪矽品台中新廠 業界：CoWoS封裝委外拚量產劉鏡清出席矽谷新創基地開幕：輝達亞洲總部設台北輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈黃仁勳首次與張忠謀通話辦公室太吵大喊安靜 開啟逾20年友誼
- 黃仁勳下午將抵台 首站訪矽品台中新廠揭牌2025/01/16 12:17
- 2025/01/16 11:40
- 2025/01/15 20:15
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
黃仁勳首次與張忠謀通話辦公室太吵大喊安靜 開啟逾20年友誼