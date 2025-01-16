印尼籌建半導體經濟特區 學者：台灣和南韓是典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼國家經濟委員會主席盧胡特15日表示，將與萬隆理工學院合作建立發展半導體產業的經濟特區。學者指出，學界和產業界合作是建立強而有力半導體生態系的重要關鍵，並稱台灣和南韓是成功典範。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）15日出席活動時做出如上表示。

盧胡特在前總統佐科威（Joko Widodo）執政期間，擔任海洋事務與投資統籌部長。他強調印尼推動半導體產業發展與同區域國家競爭的迫切性。他說，「若不採取積極行動，印尼就可能落後於馬來西亞等已在半導體領域吸引大量全球投資的國家」。

報導指出，半導體是現代科技不可或缺的一部分，愈來愈被視為戰略產業，盧胡特將半導體產業描述為「能加速國家經濟成長的潛在新經濟動力」。

另外，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）15日則向媒體透露，印尼是美國將協助發展半導體的7個國家之一，目前印尼正開始為半導體生態系做準備。

台灣、美國和印尼曾在去年8月首次合辦「半導體永續發展」會議，美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）當時表示，美國致力於支持印尼發展半導體供應鏈。

葛林告訴中央社，印尼政府正尋找進入全球半導體供應鏈的方法，美國與印尼政府、教育機構及工業部門建立合作夥伴關係，幫助他們在半導體產業生態系中佔有一席之地。

東協暨東亞經濟研究所（ERIA）東南亞首席顧問莉莉（Lili Yan Ing）日前曾在雅加達環球報發表評論，強調學界與產業界合作在發展半導體生態系的重要性，並指台灣和南韓是成功典範。

她表示，台灣工研院在連結科技研究與產業及促進創新和全球競爭力上，發揮關鍵作用；南韓則在教育和培訓方面投入大量資金，並為大學與三星、SK海力士等科技巨頭間建立合作夥伴關係，以確保有足夠的技術人才。

透過 Google News 追蹤中央社

莉莉寫道：「東協可學習該模式，建立特別的計畫結合學術研究與產業需求。」

莉莉強調，政府的支持對發展半導體產業至關重要，並指出，新加坡、馬來西亞和越南等國家已認知到這一點，並透過激勵措施吸引半導體產業投資。（編輯：周永捷）1140116